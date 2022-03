Center Parcs investiert 64 Millionen Euro in Ferienpark

per Mail teilen

Das Unternehmen Center Parcs investiert rund 64 Millionen Euro in seinen Ferienpark bei Gunderath in der Vulkaneifel. Den Angaben zufolge werden die 460 Ferienhäuser renoviert oder abgerissen und neu gebaut. Dabei werde auf eine nachhaltige Isolierung geachtet. Die Badewelt soll demnach um eine Rutsche und einen Wasserspielplatz erweitert werden. Diese und weitere Baumaßnahmen an den Freizeitangeboten im Park sollen laut Center Parcs bis zum Herbst fertig gestellt sein. Schon ab diesem Frühjahr sollen die Zentralgebäude mit Wärme und Strom aus einem eigenen, umweltschonenden Blockheizkraftwerk versorgt werden.