Wer wird Kandidat für die Wahl zum Oberbürgermeister in Trier?

Die CDU Trier nominiert heute ihren Kandidaten für die Wahl zum Oberbürgermeister. Möglicher Kandidat ist auch SPD-Mann Wolfram Leibe. Nicht die einzige Zerreißprobe für die CDU.

Zum ersten Mal hat die CDU Trier eine "breit aufgestellte Mitgliederbeteiligung" durchgeführt, um ihren Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl im September zu küren, sagte der Kreisvorsitzende Thorsten Wollscheid dem SWR.

Zur Wahl standen dabei ursprünglich mehrere Kandidaten. Übrig geblieben sind Parteimitglied Michael Molitor - und der SPD-Kandidat und Amtsinhaber Wolfram Leibe.

Wolfram Leibe, derzeitiger Oberbürgermeister der Stadt Trier, tritt erneut zur Wahl an - und könnte von der CDU unterstützt werden. SWR

Ursprünglich habe es mehr Bewerber gegeben. Diese hätten ihre Kandidatur zurückgezogen, als bekannt wurde, dass Leibe erneut für die SPD antritt. Es sei ein Wunsch vieler CDU-Mitglieder, dass Leibe unterstützt wird, so Wollscheid: "In einer Demokratie ist das ein Zeichen, das man akzeptieren muss."

Initiative fordert Neuwahlen

Sollte heute nicht Molitor als Kandidat präsentiert werden, sondern die Entscheidung fallen, Leibe bei der Wahl zu unterstützen - dann würde das für weitere Risse in der Partei sorgen. Denn dort formiert sich gerade Widerstand gegen die Parteiführung.

CDU-Mitglieder und der Trierer CDU zugewandte Personen - darunter auch Geschäftsmänner aus Trier - haben sich zur sogenannten "Initiative 2030" zusammengeschlossen. Sie werfen der CDU Trier vor, nicht kreativ, medienwirksam oder modern zu sein.

"Der Landtags- und Bundestagswahlkampf wurde völlig lustlos und ohne jede kämpferische Einstellung und Fantasie geführt."

Die CDU Trier habe seit Jahren den Bezug zur Bevölkerung verloren. Die Kandidatensuche für die Oberbürgermeisterwahl zeige die Hilflosigkeit der Partei, heißt es in einer Mitteilung der Initiative. Deshalb fordert sie einen zeitnahen Parteitag mit Neuwahlen der Führungsebene.

Seit Langem Kritik aus der Frauen Union Trier

Diese Kritik ist nicht neu, wenn sie auch bisher nicht von der neu gegründeten Initiative geäußert wurde. Jutta Albrecht, Vorsitzende der Frauen Union Trier, kritisiert ihre eigene Partei schon lange: "Schon vor einem Jahr habe ich gesagt, dass ich mit meinem Latein am Ende bin. Weil sich nichts tut."

Jutta Albrecht, Vorsitzende der Frauen Union Trier, wünscht sich seit Langem eine Erneuerung der CDU. Jutta Albrecht

Damals, nach der rheinland-pfälzischen Landtagswahl 2021, hatte Albrecht gefordert, dass die Partei wieder zum "Kümmerer" vor Ort wird. Und dass einmal eine Frau an die Spitze gewählt werde.

Aber die Schuld, etwa für die Wahlniederlage 2021, werde nie bei sich selbst, sondern immer in der Landes- oder der Bundes-CDU gesucht. In der CDU Trier klebt man nach Albrechts Ansicht an Posten. Wichtiger als die Themen sei, wer der nächste Direktkandidat werde oder welchen Dezernentenposten man besetzen könne.

Umbruch nur in Zusammenarbeit möglich

Deshalb begrüßt Albrecht auch den Vorstoß der Initiative: "Seit Mitte letzten Jahres habe ich entfernt etwas wahrgenommen, das – ich will nicht sagen, nach Revolte – aber nach frischem Wind roch."

Das ist für sie ein Zeichen, dass die CDU noch nicht tot ist. Dass die Partei auch noch von außen, von Nicht-Mitgliedern wahrgenommen wird, die sie zu ihrer ursprünglichen Stärke zurückführen wollten.

"Die Initiative 2030 wird die Veränderung nicht allein schaffen. Das geht nur in einem gelungenen Miteinander."

Aber Albrecht sieht auch eine entscheidende Voraussetzung, damit die Initiative ihr Ziel erreichen kann: Sie müsse sich mit den Kräften in der CDU Trier zusammentun, die schon seit Jahren Veränderungen fordern. Um gemeinsam eine Richtung für 2030 festzulegen.

Im Hinblick darauf, dass auch Geschäftsmänner der Initiative angehören, findet Albrecht: "Erfolgreich als Geschäftsmann oder Manager zu sein, heißt nicht, in der Kommunalpolitik erfolgreich zu sein."

CDU-Vorstand weist Kritik zurück

CDU-Kreisvorstand Thorsten Wollscheid, gegen den sich die Kritik der Initiative 2030 offenbar auch richtet, versteht diese nicht. Die Mitgliederbeteiligung zur Wahl des Oberbürgermeisters sei schon ein Umbruch und bringe neuen Wind.

Thorsten Wollscheid, Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Trier, begrüßt den Vorstoß der "Initiative 2030", hält den Zeitpunkt aber für ungeschickt. SWR

Zur thematischen Aufstellung habe man Themenfelder festgelegt, bei denen sich alle Mitglieder mit ihren Kompetenzen einbringen könnten. Bis zu den nächsten Kommunalwahlen wolle man so ein neues Parteiprofil erstellen.

Initiative beteilige sich nicht an Arbeitsgruppen

Man sei in der CDU aber immer noch in einer schwierigen Situation: Das Wichtigste in der Kommunalpolitik sei der persönliche Kontakt zu den Menschen. Und der komme auch ein Jahr nach der Landtagswahl wegen Corona immer noch zu kurz.

Wollscheid hatte schon von der Initiative gehört, diese habe im Vorfeld bei den Parteimitgliedern "wild rumtelefoniert". Er habe die CDU-Mitglieder aus der Initiative schon vor Monaten eingeladen, in den Arbeitsgruppen zur Neuaufstellung mitzuarbeiten - daran hätten diese sich aber nicht aktiv beteiligt.

Kritik an Zeitpunkt und Art und Weise

Auch den Wunsch nach Neuwahlen hält er für keine schwerwiegende Forderung: Turnusmäßig stünden ohnehin demnächst Vorstandsneuwahlen an.

Grundsätzlich sei es also positiv, dass sich Mitglieder mit ihren Perspektiven einbringen - darüber freue sich Wollscheid sogar. Die Art und Weise, die Forderungen über die Presse bekannt zu machen, sei aber nicht positiv.

"Das Timing der Initiative passt nicht. Wenn wir unseren Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl präsentieren, wird die Berichterstattung dazu von der Initiative überlagert."

Grüne küren Kandidaten am Wochenende

Der Stadtverband Trier von Bündnis 90/Die Grünen will sich auf seiner Mitgliederversammlung am Samstag zur Wahl des Oberbürgermeisters positionieren.

Dann wird sich zeigen, ob - Stand jetzt - nur Wolfram Leibe von der SPD zur Wahl steht, weil CDU und Grüne ihn unterstützen. Oder ob es im September noch weitere Kandidaten gibt.