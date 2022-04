CDU in Trier nominiert eigenen Kandidaten für OB-Wahl

per Mail teilen

Michael Molitor soll für die CDU in der Stadt Trier als OB-Kandidat ins Rennen gehen. Das hat die CDU am Freitag bekannt gegeben.

Nach Angaben des Kreisvorstands sind dazu erstmals die Mitglieder befragt worden. Zur Wahl standen CDU-Mann Michael Molitor und der SPD-Kandidat und Amtsinhaber Wolfram Leibe. Die Partei hätte Leibe bei der Wahl unterstützt, wenn sie keinen eigenen Kandidaten nominiert hätte.

Den Angaben zufolge hatten weitere Kandidaten die Kandidatur zurückgezogen, als bekannt wurde, dass Leibe erneut antritt. Die Oberbürgermeisterwahl ist im September.

Thorsten Wollscheid, Vorsitzender der CDU Trier, begrüßt das Votum der Mitglieder

Der Vorsitzende der CDU Trier, Thorsten Wollscheid, begrüßt die Tatsache, dass sich die CDU-Mitglieder bei einer Befragung per Brief für einen eigenen Kandidaten ausgesprochen haben. Er sieht in Michael Molitor (CDU) eine Alternative zu Amtsinhaber Wolfram Leibe (SPD). Wenn Bürger eine Wahl hätten, sei das gut für die Demokratie.

Der Trierer Stadtrat hatte im Februar über den Termin für die Oberbürgermeisterwahl abgestimmt. Diese soll demnach wie die vorherigen Wahlen im September stattfinden. Der Vorschlag des Wahlamtes für einen vorgezogenen Termin im Juli wurde abgelehnt.