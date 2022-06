CDU nominiert ihren Kandidaten für OB-Wahl

per Mail teilen

Die CDU Trier hat offiziell ihren Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl im September aufgestellt. Wie der Vorstand mitteilte, wurde Michael Molitor am Donnerstagabend mit 56 Ja- und 5 Nein-Stimmen als CDU-Kandidat für die Wahl bestimmt. Der 34-jährige Krankenpfleger, der derzeit stellvertretender Hausoberer im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier ist, will gegen Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) antreten. Die Trierer Oberbürgermeisterwahl ist am 25. September. Noch bis 8. August können Parteien und Wählergruppen Wahlvorschläge machen, auch unabhängige Kandidatinnen und Kandidaten können sich bewerben.