Moritz Petry: "Die Personalisierung im Wahlkampf hat uns geschadet"

Die CDU hat bei der Bundestagswahl viele Stimmen eingebüßt, in Rheinland-Pfalz noch deutlicher als im Bund. Der Vorstand des CDU-Bezirksverbands Trier hat am Dienstag eine erste Bilanz gezogen. Der Vorsitzende Moritz Petry sagt im SWR-Interview, die CDU müsse sich personell und inhaltlich neu ausrichten.

SWR Aktuell: Wie sind die Reaktionen im Bezirksvorstand auf das Wahl-Ergebnis der CDU?

Moritz Petry: Natürlich war es eine sehr nüchterne Stimmung im Bezirksvorstand, sehr nachdenklich. Wir haben wirklich versucht, die Fehler zu analysieren, die im Wahlkampf gemacht wurden und die zu diesem Ergebnis geführt haben. Klar ist, dass wir am Ende nicht komplett wissen, woran es gelegen hat. Das bedarf noch einer tiefergehenden Analyse. Aber es war schon klar, warum wir verloren haben.

Moritz Petry, Vorsitzender des CDU-Bezirksverbands Trier, kündigt eine inhaltliche und personelle Neuaufstellung in der CDU im Land an. SWR

"Laschet-Effekt" hat geschadet

SWR Aktuell: Warum denn? Gab es einen Laschet-Effekt, weil die Menschen eher Olaf Scholz als Kanzler gesehen haben?

Petry: Ja, das Ergebnis sagt das auf jeden Fall aus. Keine Frage. Es wurde auch diskutiert: Hätten andere Kandidaten der CDU ein besseres Ergebnis beschert? Ich denke, das ist ein Stück weit müßig und auch Spekulation. Weil man gewisse Dinge, die im Wahlkampf passiert sind, auch die Fehler, so natürlich nicht hätte vorhersehen können. Aber klar, die Personalisierung hat uns geschadet.

Bezirksvorstand gegen Rücktritte

SWR Aktuell: Welche Konsequenzen wollen Sie jetzt ziehen?

Petry: Insgesamt haben wir festgestellt, dass wir im Bund und im Land personelle und inhaltliche Erneuerungen brauchen, die wir jetzt angehen können. Jetzt ist die Zeit dafür. Die nächsten Wahlen liegen noch in weiter Ferne. Genau das wollen wir auch gemeinsam angehen.

Es sind keine Rücktritte gefordert worden oder direkte personelle Konsequenzen. Im Bund wie im Land soll man jetzt erst einmal die Gremien ihre Arbeit machen lassen. Es ist ja noch unklar, wer am Ende die Regierung stellt, welche Parteien zueinander finden. Alle Parteien sollten dabei auch gesprächsbereit bleiben. Auch wenn die SPD als stärkste Partei den Regierungsauftrag hat. Aber das werden jetzt die kommenden Wochen zeigen.

Bei den gewonnenen Direktmandaten von SPD und CDU in den rheinland-pfälzischen Wahlkreisen zeigen sich deutlich die Verluste dieser Wahl im Vergleich zu 2017. SWR

"Die SPD kam aus einem tiefen Tal. Jetzt sind wir in einer ähnlichen Situation."

SWR Aktuell: Braucht es mehr junge, unverbrauchte Gesichter, wie die SPD sie zu bieten hatte?

Petry: Auf jeden Fall. Insgesamt muss man sich als CDU insofern neu ausrichten, dass eben diese Strategie der SPD auch die richtige war. Die SPD kam aus einem tiefen Tal und war gezwungen, sich zu erneuern. Jetzt sind wir in einer ähnlichen Situation. Deshalb müssen wir genau diesen Weg gehen und brauchen junge, unverbrauchte Gesichter.

Politik glaubhaft verkaufen

SWR Aktuell: Ist es noch eine Volkspartei, wenn die Bevölkerung aus 50 Prozent Frauen besteht, in Ihrem Vorstand aber nur knapp ein Drittel weiblich ist? Brauchen Sie auch mehr Frauen?

Petry: Ja, keine Frage. Wobei natürlich die Definition der "Volkspartei" allumfassender ist und nicht nur die Geschlechter beinhaltet. Nur ein Viertel der Mitglieder der CDU ist weiblich. Von daher ist es herausfordernder, Quoten zu erfüllen. Nichtsdestotrotz muss die Förderung von Frauen in der CDU ganz klar auf der Agenda sein. Weil wir nur so letztlich in alle Bevölkerungsschichten vordringen und auch unsere Politik glaubhaft verkaufen können.

SWR Aktuell: Was sind jetzt die nächsten Schritte?

Petry: Zunächst müssen wir jetzt unsere Strukturen in der Partei im ganzen Land überprüfen, verändern und erneuern. Um Schlagkraft zurückzugewinnen und alle 36.000 Mitglieder in Rheinland-Pfalz erreichen zu können. Das wird sicherlich das nächste Jahr umfassen. Daraus wird eine inhaltliche Neuaufstellung folgen: Was sind wir als CDU Rheinland-Pfalz, als CDU Trier? Sodass wir rechtzeitig für die nächste Landtags- und die nächste Bundestagswahl fertig sind.

Neue Gesichter für die Partei

SWR Aktuell: Die Stelle des Landesvorstandes der CDU wird demnächst frei – werfen Sie jetzt Ihren Hut in den Ring?

Petry: Ich bin glücklich, Bezirksvorsitzender zu sein. Ich stelle mich auch zur Wiederwahl. Ich stehe auch zur Wiederwahl als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Südeifel. Daher strebe ich selbst kein Amt im zukünftigen Landesvorstand der CDU an. Ich möchte aber als Bezirksvorsitzender den Prozess in der Landes-CDU gerne begleiten. Dabei mithelfen, neue Gesichter zu bekommen. Da habe ich sicherlich einige im Kopf, aber da müssen jetzt erst Gespräche geführt werden.

Das Interview führte SWR-Reporterin Anna-Carina Blessmann.