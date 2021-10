CDU-Bezirksverband fordert mehr Beteiligung der Basis

per Mail teilen

Die diesjährigen Wahlschlappen der CDU im Land und im Bund liegen auch an der mangelnden Beteiligung der Basis - das finden die Mitglieder des CDU-Bezirksverbands Trier. Beim Parteitag am Mittwoch forderten sie deshalb mehr Einbindung und wieder mehr Bürgernähe.

Es sei nicht selbstverständlich, dass die 159 anwesenden Parteimitglieder ihren Abend opfern, um unter anderem einen neuen Bezirksvorstand zu wählen, sagt der Vorsitzende Moritz Petry zu Beginn des Parteitages.

Das bedeute schon einmal gute Aussichten für die Partei, um aus ihrem jetzigen Tal herauszukommen. Vor allem wird am Mittwochabend in der Gemeindehalle Irrel aber eines diskutiert: Wie wird die Partei sich ausrichten und wie die Niederlage aufarbeiten?

159 Mitglieder des Bezirksverbands haben am Mittwochabend am Parteitag teilgenommen. SWR Anna-Carina Blessmann

Die Basis wurde bisher übergangen

Für die Parteimitglieder ist das ganz klar. Bei der Aussprache nach den Berichten des Bezirksvorstands gibt es bei einem Thema immer wieder Applaus: die Beteiligung der Basis an den Entscheidungen innerhalb der CDU.

Es könne nicht sein, dass ein Spitzenkandidat für die Bundestagswahl nur auf Ebene des Bundesverbands gewählt werde. Das müsse mindestens auch auf Ebene der Kreisvorsitzenden geschehen, fordert ein Mitglied des CDU-Kreisverbands Trier-Saarburg.

So werde auch verhindert, dass die Partei mit dem eigenen Kandidaten unzufrieden ist. Dass Armin Laschet sogar innerhalb der Partei verunglimpft worden sei, verurteilten mehrere Mitglieder in der Diskussion. So etwas habe man noch nicht erlebt.

"Die Bundes-CDU hat alles dafür gegeben, dass dieses Wahlergebnis so kommen musste."

Man sei als Basis übergangen worden, obwohl die Basis die Führenden in der Partei erst groß mache. Auch auf Landesebene sei man in dieser Beziehung gegen Wände gelaufen, das wird an diesem Abend deutlich.

Baldauf stellt Themen ins Zentrum

Eher verhaltenen Applaus gibt es daher auch für das Grußwort des rheinland-pfälzischen CDU-Fraktionsvorsitzenden Christian Baldauf. Er gesteht zwar die "katastrophalen Ergebnisse" ein und dass man in der Vergangenheit zu oft zur Tagesordnung übergegangen sei.

"Das Wahlergebnis bei der Bundestagswahl war nicht einfach ein Betriebsunfall und auch für mich persönlich sehr hart."

Er stellt aber nicht die Beteiligung der Basis, sondern die Themen der CDU in den Fokus der Neuaufstellung. "Immer das gleiche", hört man da im Saal. Baldauf möchte für mehr Leistungsbereitschaft werben.

Und dafür, die Frage zu beantworten, warum man die CDU überhaupt noch wählen sollte. Er sagt zwar, dass man sich zukünftig auf kommunal Verantwortliche konzentrieren soll und er wissen will "was euch drückt."

Führung und Basis müssen aufeinander zugehen

Dass der Wunsch nach mehr Beteiligung der Basis aber wirklich bei "denen da oben" angekommen ist, das glaubt Uschi Wilmsen vom Kreisverband Bitburg-Prüm noch nicht ganz: "Der Unmut ist groß. Und es es ist noch viel Arbeit nötig."

Dass die Erkenntnis noch nicht ganz bei der Parteispitze angekommen sei, zeige sich auch an der Neuwahl des Landesvorsitzes. Die sollte zuerst schon im November stattfinden und wurde erst später auf Wunsch der Parteimitglieder auf März verschoben.

Wer zukünftig auf den bald leer werdenden Stühlen der CDU-Spitze sitzt, das soll nach Ansicht des CDU-Bezirksverbands Trier die Basis mitentscheiden. SWR Anna-Carina Blessmann

Impulse müssten aber auch aus den Kreisverbänden selbst kommen, findet Wilmsen. Allerdings gibt es für diesen Parteitag keine Anträge der Mitglieder, also noch keine neuen Ideen. Das kritisiert auch Baldauf: "Dass es keine Anträge gibt, so etwas brauchen wir nicht."

Mehr Bürgernähe gewollt

Worin sich die CDU-Mitglieder und Baldauf aber einig sind, ist der Wunsch nach mehr Bürgernähe. Baldauf sagt, man habe sich zu sehr auf Social Media konzentriert und Politik mit schönen Bildern gemacht.

Stattdessen müsse man wieder mit den Wählerinnen und Wählern am Küchentisch sitzen. Also, die Lebenswirklichkeit der Menschen und ihre Interessen sehen: Wohnen, Bauen, Arbeitsplätze, Gesundheitsversorgung, die Rente, das seien Themen, so die CDU-Mitglieder.

Auch der Klimawandel. Da müsse die CDU aber die Partei sein, die aufzeigt, was bei diesem Thema in Deutschland wirklich machbar sei. Außerdem müssten mehr junge Leute auf die Listenplätzen der CDU landen.

Sodass sie frühzeitig in der Partei Bekanntheit erlangen und so auch das Vertrauen innerhalb der Partei wieder aufgebaut werden könne.

Bei der Diskussion gibt es auch Kritik am ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Steier, der die Wahl im September verloren hatte.

In einem Zeitungsinterview hatte er nicht ausgeschlossen, in vier Jahren noch einmal zu kandidieren. Das seien genau diese Entscheidungen für Spitzenkandidaten von oben, die man nicht mehr haben wolle.

Moritz Petry erneut zum Vorstand gewählt

In einem anderen Punkt bleibt alles beim Alten: Moritz Petry wird ohne Gegenkandidaten erneut zum Bezirksvorsitzenden gewählt. Er fordert mehr Dialog miteinander und dass nicht von oben nach unten regiert wird.

Den Rest des Jahres dürfe man sich nicht ausruhen, denn in November und Dezember stehe noch viel Arbeit für die Partei an, sagt Moritz Petry (3. von rechts) nach seiner Wiederwahl. SWR Anna-Carina Blessmann

Auch Petry findet die Beteiligung der Basis wichtig und erwartet Vorschläge aus den Ortsverbänden, in welchen Formaten das zukünftig geschehen könne. Die Oppositionsrolle sieht er als Chance, Gegenentwürfe zu dem zu entwickeln, was die Ampel-Koalition in der kommenden Legislatur nicht hinbekomme.