Reaktor 1 wird nächstes Jahr auf Risse untersucht

Der Betreiber des französischen Atomkraftwerks Cattenom, EDF, wird im kommenden Jahr Reaktor 1 auf Korrosionsrisse untersuchen. Das hat das Unternehmen bestätigt. Cattenom, 10 Kilometer von der rheinland-pfälzischen Landesgrenze entfernt, gehört zu den Atomkraftwerken von EDF, die derzeit auf solche Schäden untersucht werden. In Reaktor 3 seien keine Risse gefunden worden, so EDF, es seien aber weitere Analysen notwendig. Die Untersuchung in vielen Reaktoren führt dazu, dass die Stromproduktion in Frankreich deutlich zurückgeht. Derzeit ist die Hälfte der 56 Atomkraftwerke von EDF nicht am Netz.