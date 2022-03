Offener Brief zu Atomkraftwerk Cattenom

Wegen möglicher Schäden an Rohren in den Reaktoren des grenznahen französischen Atomkraftwerks Cattenom hat das Anti-Atom-Netz Trier einen offenen Brief an Politiker geschrieben. Heute tagt die Lokale Informations-Kommission zu Cattenom, CLI, der auch Vertreter der Stadt Trier und des Landkreises Trier-Saarburg angehören. In dem offenen Brief fordert das Anti-Atom-Netz Trier, die Überprüfung der Rohre in den vier Reaktoren von Cattenom anzusprechen und Aufklärung von den französischen Behörden zu fordern. In der Sitzung heute soll es auch um Korrosionsschäden an Rohren französischer Atomkraftwerke gleichen Bautyps wie Cattenom gehen.