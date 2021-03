per Mail teilen

Der Jahrestag der Reaktor-Katastrophe von Fukushima erinnert auch die Menschen auf dem Saargau im Kreis Trier-Saarburg an die Gefahren der Kernenergie. Sie haben das französische Atomkraftwerk Cattenom in Sichtweite.

Bei klarem Wetter können die Menschen auf dem Saargau zwischen Saar und Obermosel die Kühltürme von Cattenom sehen. Von Merzkirchen im Kreis Trier-Saarburg sind es Luftlinie etwa 30 Kilometer bis Cattenom.

Die Menschen auf dem Saargau haben sich an den Anblick des Atomkraftwerks zwar gewöhnt. Aber es gebe schon so etwas wie eine unterschwellige Angst, sagt Merzkirchens Bürgermeister Peter Hemmerling (CDU). Solche Jahrestage riefen die Anfälligkeit der Atomenergie ins Bewusstsein.

Das ist eine Gefahr vor der Haustür

Auch sein Amtsvorgänger Martin Lutz blickt mit eher ungutem Gefühl nach Frankreich. Wenn es in Cattenom zu einem Atomunfall käme - dann sei das wohl nicht beherrschbar. Dann wäre das Leben in Merzkirchen - und nicht nur dort - sicherlich ausgelöscht, so Lutz.

"Wenn das knallt, dann ist das nicht beherrschbar." Martin Lutz, ehemaliger Bürgermeister von Merzkirchen

Der Wind komme oft aus Westen, die Strahlung wäre schnell bei den Menschen auf dem Saargau. Es gebe zwar Notfallpläne - aber ob die Zeit reichen würde, etwas zu unternehmen - das bezweifelt Martin Lutz.

Widerstände gegen das Atomkraftwerk

Der Bürgermeister von Merzkirchen und sein Vorgänger erinnern sich an den erbitterten Widerstand, als die Pläne für den Bau von Cattenom bekannt wurden. Das ist mehr als 30 Jahre her. Es habe regelrechte "Traktor-Wallfahrten" bis nach Cattenom gegeben.

Auch Peter Hemmerling hat mit seiner Familie gegen die Kraftwerkspläne demonstriert. Doch genützt habe das nichts: Frankreich habe das Atomkraftwerk an der Grenze trotzdem gebaut.

Das französische Atomkraftwerk Cattenom liegt an der Obermosel. dpa Bildfunk Picture Alliance

Frankreich will Laufzeit von Cattenom verlängern

Besonders ärgerlich für die Bürger sei, dass die französische Regierung auch noch gar nicht über ein Abschalten nachdenke. Im Gegenteil: Es gebe offenbar Pläne, die Laufzeit von Cattenom um Jahrzehnte zu verlängern.

Der Betreiber EDF will die vier Reaktoren des Atomkraftwerks noch weitere 20 Jahre am Netz halten. Martin Lutz gibt zu Bedenken: Der Verschleiß nehme mit den Jahren zu - das Kraftwerk werde nicht sicherer. Der Reaktor habe zudem schon viele Pannen gehabt. Darüber sei die Kreisverwaltung in Trier oft erst Tage später informiert worden. Das schaffe kein Vertrauen.

Reinland-Pfalz, das Saarland und Luxemburg fordern, Cattenom abzuschalten. Das Kraftwerk ist seit 1986 am Netz und gilt als sehr störanfällig. SWR

Jahrestage erinnern an die Gefahren

Solche Jahrestage wie der der Kernkraft-Katastrophe von Fukushima - die riefen die Anfälligkeit der Atomenergie ins Bewusstsein. Natürlich hoffe jeder, dass ein solcher Unfall nie passiere. Aber die Reaktor-Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima hätten gezeigt, dass die Technologie schwer beherrschbar sei und welche Auswirkungen ein Gau oder ein Supergau hätten.

Hoffnung auf Umdenken in Frankreich

In Merzkirchen stehen inzwischen viele Windräder. Sowohl Peter Hemmerling als auch Martin Lutz hoffen, dass sie vielleicht damit die französischen Nachbarn überzeugen können - überzeugen von Stromgewinnung aus alternativen Quellen. Stromversorgung ohne Atomenergie sei möglich.