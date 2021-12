Alte Atommeiler: Mainz hofft auf neue Bundesregierung

per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung setzt beim Thema Abschalten älterer, grenznaher Atomkraftwerke wie Cattenom in Lothringen und Tihange in Belgien Hoffnungen in die neue Bundesregierung. Es sei auf der Agenda der Ampelkoalition, teilte das rheinland-pfälzische Umweltministerium mit. Rheinland-Pfalz habe sich auch gegen die Pläne der EU-Kommission ausgesprochen, Atomenergie als nachhaltige Investition einzustufen. Das Atomkraftwerk Cattenom produziert fast zehn Prozent des französischen Strombedarfs. Die französische Regierung setzt bei der Reduzierung des CO2-Ausstoßes weiterhin vor allem auf Atomenergie. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium sieht darin eine veraltete Hochrisikotechnologie. Ziel müsse sein, bis 2030 den Strombedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu decken, dann müsse man auch keinen ausländischen Atomstrom mehr importieren.