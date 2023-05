per Mail teilen

Zwischenfall am Sonntagabend auf dem Flughafen Luxemburg-Findel: Ein Cargolux-Flugzeug konnte beim Start das Fahrwerk nicht einfahren. Die Maschine musste umkehren und notlanden.

Wie Cargolux mitteilte, traten die Probleme an der Maschine vom Typ Boeing B747-400 F kurz nach dem Start in Luxemburg auf. Infolgedessen war der Pilot gezwungen, Treibstoff abzulassen, um zur Landung auf dem Flughafen zurückzukehren.

Video zeigt, wie Fahrwerk sich von Flugzeug löst

Während der Notlandung löste sich das rechte Fahrwerk vom Flugzeug. "Das Flugzeug kam jedoch kontrolliert zum Stehen und wurde von den Rettungsdiensten betreut", so Cargolux.

Ein Video auf Twitter zeigt, wie das Fahrwerk durch die Luft fliegt und die Rettungskräfte zum Flugzeug eilen.

Cargolux 747-400 flight #CV6857 LUX-ORD lost part of landing gear during emergency landing at Luxembourg airport pic.twitter.com/cI7ouy0IbX

Verletzt wurde durch Notlandung niemand

Weder Personen an Bord noch am Boden seien verletzt worden, so Cargolux. Die zuständigen Behörden wurden über den Vorfall informiert. Der Cargolux-Flieger war unterwegs nach Chicago.

Vermutlich über Ettelbrück Kerosin abgelassen

Laut Flugzeugbeobachtungs-Website "Flightradar" kehrte die Maschine bereits kurz nach dem Start in Luxemburg über Belgien um. Aus den Flugdaten ist zu vermuten, dass das Flugzeug bei Ettelbrück Kerosin abgelassen hat. Es befand sich laut Flightradar zu keinem Zeitpunkt über deutschem Boden.

Laut Aufzeichnungen des Flugdatendienstes "Flightradar" kehrte die Maschine kurz nach dem Start in Luxemburg über Belgien um. flightradar24.com

Landebahn in Luxemburg zeitweise gesperrt

Die Notlandung der Cargolux-Maschine hat am Sonntagabend am Luxemburger Flughafen zu Beeinträchtigungen des Flugverkehrs geführt. Die Start- und Landebahn musste für mehrere Stunden bis kurz nach Mitternacht gesperrt werden, sodass Flüge umgeleitet oder gestrichen wurden, teilte der Flughafen mit.

Insgesamt seien 13 Ankünfte und 18 Abflüge am Sonntagabend betroffen gewesen, sagte eine Sprecherin des Luxemburger Flughafens am Montag. Die Ankünfte seien umgeleitet worden nach Lüttich, Brüssel, Paris und Straßburg. Die Abflüge wurden größtenteils annulliert. Am Montagmorgen lief der Verkehr wieder weitgehend normal.