Campingverband rechnet mit guten Buchungszahlen in Region Trier

Der Verband der Campingwirtschaft Rheinland-Pfalz rechnet nach eigenen Angaben in der Feriensaison mit hohen Buchungszahlen für die Campingplätze in der Region Trier. Wie ein Sprecher auf SWR-Anfrage mitteilte, rechnet man vor allem im August mit vielen Buchungen.

Auch für den September zeichnen sich demnach gute Buchungszahlen ab. Grund seien die späten Sommerferien in Deutschland, weshalb das Juli-Geschäft nach jetziger Prognose etwas schwächer anlaufen könnte. In der Coronazeit hätten die Menschen meist für maximal fünf Tage gebucht, jetzt wollten sie wieder für bis zu zwei Wochen auf die Campingplätze. Auch die vom Hochwasser betroffenen Plätze seien gefragt. Stammgäste, vor allem aus den Niederlanden, die zwei Jahre nicht gekommen waren, würden jetzt wieder buchen.