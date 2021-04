Buchungen bis zu den Sommerferien, doch kein Saisonstart in Sicht? Für Campingplatz- Betreiber gibt es viele Unsicherheiten. Das muss sich ändern, sagen sie.

Den üblichen Saisonstart zu Ostern haben sie Corona- bedingt bereits verpasst. Jetzt hoffen viele Campingplatz- Betreiber auf Lockerungen, die ihnen zumindest einen eingeschränkten Betrieb erlauben würden. "Wohnmobile sind weitestgehend autark, da müssen wir nicht einmal die Sanitäranlagen öffnen. Die könnte man auf jeden Fall schon zulassen, auch wenn anderes noch nicht erlaubt ist", fordert Daniel Köhler, Betreiber des Campingplatzes Oberweis im Prümtal. So könne man auch verhindern, dass die Leute mit ihren Wohnmobilen einfach öffentliche Parkplätze blockieren, wie es vielerorts besonders über Ostern der Fall war.

Hotels und Campingplätze sollten nicht gleichgesetzt werden

Man würde Campingplätze in der Politik zu oft mit Hotels über einen Kamm scheren, findet Köhler. Auf Campingplätzen sei das Infektionsrisiko äußerst gering, deshalb sollte besser differenziert werden. Denn der Frust ist groß: Auf Luxemburger Plätzen stünden deutsche Camper, während diesseits der Grenze noch alles dicht ist.

"Ich bin mit meinen Kindern mit dem Rad an der Sauer entlanggefahren. Wenn man dann sieht wie hier bei uns alles leer und da drüben alles voll ist, dann tut das schon weh" Daniel Köhler, Campingplatz Oberweis im Prümtal

"Die Leute können nicht zu uns kommen, also fahren sie eben woanders hin. Da sind die Infektionszahlen aber womöglich noch höher", sagt Köhler. Ähnlich geht es auch Roy Betten, der den Campingplatz Kyllburg führt. "Ich habe viele Kollegen in Holland und die sagen, sie haben zurzeit etwa 60 bis 70 Prozent Deutsche dort", so Betten. Alles, was die Camper vorweisen müssten, um in den Niederlanden Urlaub zu machen, seien negative Tests bei der An- und Abreise. Das könnten er und sein Team auf dem Campingplatz in Kyllburg leisten- wenn sie öffnen dürften. Anfragen hat er jedenfalls genug. Schon zu Ostern wären sie ausgebucht gewesen. Bis zu den Sommerferien gehe es auch so weiter, der Kalender ist voll.

Campingplatzbetreiber in Oberweis in der Eifel wartet auf Öffnung SWR

Abstimmung mit den Nachbarländern in der Grenzregion

Es könne nicht sein, dass Urlauber in der Grenzregion problemlos in die Nachbarländer fahren könnten, während in Rheinland- Pfalz nach wie vor alle Campingplätze lahmgelegt seien. Nicht einmal für Dauercamper dürften sie zurzeit öffnen, beklagt Köhler.

Was ist mit Dauercampern? Die Campingplätze und alle Gemeinschaftseinrichtungen (Duschen, WCs, Abfallentsorgung usw.) sind geschlossen. Dauercamping ist derzeit untersagt. Dauercamper, die ihre Parzelle als offiziellen Zweitwohnsitz angemeldet haben, dürfen sich ausnahmsweise dort aufhalten. Zur Durchführung zwingend notwendiger und nicht aufschiebbarer Arbeiten zur Beseitigung oder Verhinderung von Schäden (wie z.B. Baumschnitt) im Frühjahr ist ein kurzfristiges Betreten des Campingplatzes einzelner Personen möglich.

Die Campingwagen der Dauercamper sind in Oberweis, aber die Camper dürfen nicht kommen SWR

In so einer Situation müsse man sich mit den europäischen Nachbarn austauschen und gemeinsame Lösungen finden. Darin sind sich Betten und Köhler einig. Das könnte zum Beispiel ein Aufnahmeverbot für ausländische Gäste sein, um das Infektionsgeschehen nicht über die Grenzen zu tragen, während man gleichzeitig die Campingplätze für nationale Urlauber öffnet, meinen die beiden Campingplatz- Betreiber.

Campingplatz- Betreiber brauchen endlich Klarheit

Auch konkrete Anforderungen an Hygienekonzepte wünschen sich die beiden- und zwar zeitnah. "Wir sind flexibel und kreativ, aber ein bisschen Vorbereitungszeit brauchen wir auch, um das alles umzusetzen. Auch finanziell, schließlich müssen wir die Tests auch erst mal einkaufen", meint Roy Betten. Bis zum 18. April müssen die Campingplätze gemäß den aktuellen Verordnungen noch geschlossen bleiben. Wie es danach weitergehen soll, wissen Betten und Köhler auch noch nicht. Die für heute angesetzte Bund- Länder- Schalte zwischen Kanzlerin und Ministerpräsidentinnen und-präsidenten, die mehr Klarheit hätte schaffen können, wurde am Freitag abgesagt. Eine herbe Enttäuschung für die beiden Eifeler Campingplatz-Betreiber, denn damit bleibt ihnen wieder nichts weiter, als abzuwarten.