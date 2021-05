per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz dürfen Camper wieder auf die Plätze. Noch sind allerdings nur Wohnmobile und Wohnwagen mit eigener Dusche und Toilette erlaubt. Trotzdem ist die Freude bei den Campingplatzbetreibern in der Region Trier groß - und die Nachfrage auch.

Der Campingplatz von Sabine Schmitz liegt direkt an der Mosel. Von hier aus hat man einen fantastischen Ausblick auf die steilen Weinberge der Weinlage Erdener Treppchen. Hier gibt es Platz für 130 Wohnwagen und Wohnmobile. Doch der Platz war in den vergangenen zwei Monaten leer. Sabine Schmitz und ihre Mitarbeiter waren im Schockzustand. Sie musste ihre Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken und hatte enorme Verluste zu verzeichnen.

Campingplatz an Feiertagen ausgebucht

Als vergangene Woche bekannt wurde, dass die Campingplätze wieder öffnen dürfen, stand das Telefon nicht mehr still sagt Schmitz: "Innerhalb von zwei Tagen war für Christi Himmelfahrt und Pfingsten schon alles ausgebucht."

Ausländische Stammgäste können wegen Corona noch nicht anreisen

Die Stammgäste aus Holland, Belgien und Skandinavien können noch nicht an die Mosel reisen. Dafür erwartet Sabine Schmitz in den kommenden Tagen Gäste aus ganz Deutschland. Sie hofft nun, dass es keinen zweiten Lockdown gibt und den Rest des Jahres das Wetter mitspielt.

Betreiber hoffen jetzt auf gutes Wetter

"Ich hoffe, dass es kein verregnetes, kaltes Jahr wird. Weil das wäre der nächste Schlag für uns. Was wir brauchen ist schönes Wetter, so wie jetzt, einen traumhaften Sonnenaufgang, die Vögel zwitschern, die Mosel liegt hier ruhig. Das ist einfach nur schön."