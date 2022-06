An der Mosel sind die Campingplätze derzeit gut ausgelastet. Die Menschen genießen den Urlaub direkt am Fluss, so auch in Traben-Trarbach.

Jeroen Jung aus den Niederlanden macht Zwischenstopp in Traben-Trarbach. Er ist mit dem Fahrrad sowie einem Zelt unterwegs und will in seinem dreiwöchigen Urlaub die Mosel und noch ein Stück des Rheins entlang fahren. SWR Sebastian Grauer Bernd Steffes-Thul aus dem Rhein-Erft-Kreis. Er kam mit seiner Frau erst während der Corona-Zeit zum Campen. Eigentlich, so sagt er, sind sie Golfspieler und fliegen in der Welt umher. Das ging aber während Corona nicht. Deswegen hätten sie das mit dem Campen mal ausprobiert. Erst mit dem Wohnwagen seiner Schwester, jetzt mit dem eigenen. Bernd Steffes-Thul kann sich vorstellen, auch weiterhin Urlaub auf dem Campingplatz zu machen. SWR Sebastian Grauer Familie Kurth aus Nordrhein-Westfalen ist bereits im zweiten Jahr in Traben-Trarbach. Die vierköpfige Familie freut sich vor allem darüber, dass es keine Corona-Einschränkungen mehr gibt, wie beispielsweise die Maskenpflicht. Insgesamt acht Tage will die Familie an der Mosel bleiben. SWR Sebastian Grauer