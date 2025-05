per Mail teilen

Betrüger haben einen Mann aus Idar-Oberstein um Gegenstände im Wert von mehr als einer Million Euro gebracht. Sie haben einen Unfall vorgespielt.

Am Dienstag zwischen 13 und 18 Uhr riefen die Betrüger bei dem Mann aus Idar-Oberstein an. Sie spielten ihm vor, dass seine Tochter einen Unfall gehabt habe. Dabei sei eine Frau ums Leben gekommen. Die Betrüger gaukelten ihm vor, dass ein Staatsanwalt eine Kaution festgelegt habe. Wenn er diese vorlege, käme seine Tochter aus der Untersuchungshaft frei.

Mann übergibt Wertgegenstände an Betrüger

Der Mann war so überrumpelt, dass er sich laut Polizei darauf einließ und einer Frau die Wertgegenstände übergab. Die Betrüger blieben während der gesamten Übergabe am Telefon. Dann erklärten sie ihm, dass die verstorbene Frau schwanger gewesen sei und deshalb die erbrachte Kaution doch nicht ausreiche.

Mit einer geschickten Gesprächsführung lotsten sie den Mann nach Mainz, wo er auf einem Parkplatz am Fischertorplatz zum zweiten Mal Wertgegenstände übergab. Wieder an eine Frau.

Polizei sucht mit Personenbeschreibung nach Tätern

Die Frau in Idar-Oberstein war laut Polizei ungefähr 30 Jahre alt, 170 cm groß und vermutlich im vierten Monat schwanger. Sie habe einen blau-weiß gestreiften Rock getragen und ein dunkles Oberteil. Sie hatte demnach dunkle, schulterlange, gelockte Haare, einen bräunlichen Hautton und sprach akzentfreies Deutsch.

Die Frau in Mainz sei etwa Anfang 30 gewesen, 170 cm groß und habe glatte, blonde Haare gehabt. Den Angaben zufolge hatte sie ein gepflegtes Erscheinungsbild und trug einen beigen Pullover. Nachdem die Frau die Geldtasche entgegengenommen habe, sei sie am Fischertorplatz in Richtung Rheinstraße gegangen.

Beide Frauen seien zu Fuß zu der Übergabe gekommen.