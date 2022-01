Bus und Auto an Kreuzung kollidiert - fünf Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Trier sind am Samstagnachmittag fünf Menschen schwer verletzt worden. Laut Feuerwehr stießen ein Linienbus der Stadtwerke und ein Auto an einer Kreuzung zusammen. Der Autofahrer sei in seinem Wagen eingeklemmt worden und habe mit einem Hydraulikwerkzeug befreit werden müssen. Außerdem hätten der Busfahrer sowie drei Fahrgäste Verletzungen erlitten. Alle Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden. An dem Auto entstand den Angaben zufolge Totalschaden, der Bus sei schwer beschädigt worden. Die Unfallstelle wurde vorübergehend voll gesperrt, was zu Behinderungen und größeren Rückstaus führte.