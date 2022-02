Sohn kann Mutter in der Eifel nicht besuchen

Teile der Bahnstrecke vom Hochwasser zerstört und jetzt auch noch Busstreiks: Wer derzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Eifel fahren will, braucht einen langen Atem.

Kay Queetz lebt und arbeitet in Köln, besucht aber alle paar Wochen seine 84-jährige Mutter in Daun in der Vulkaneifel. "Das ist im Moment jedes Mal eine kleine Weltreise, wenn man mit Bus und Bahn in die Eifel will", sagt Queetz.

Vom Kölner Hauptbahnhof aus fährt er mit dem Regional-Express nach Euskirchen. Von dort geht es in den Bus nach Gerolstein und mit einem weiteren Bus nach Daun. Das dauert drei bis vier Stunden und damit eine Stunde mehr als noch vor einem Jahr, sagt Queetz.

Viele Gleise auf der Eifelstrecke zwischen Trier und Köln wurden durch das Hochwasser unterspült oder zerstört. dpa Bildfunk Picture Alliance

Der Grund: Weil beim Juli-Hochwasser große Teile der sogenannten Eifelstrecke zerstört wurden, fährt derzeit Schienenersatzverkehr zwischen Euskirchen und Gerolstein. Jetzt kommt aber noch eine Erschwernis hinzu: Die Streiks bei privaten Busunternehmen.

Am Wochenende kommt man nicht nach Daun

Die Busfahrer streiken dafür, auch ihre Standzeiten bezahlt zu bekommen. Die Gründe findet Queetz wichtig und richtig. Aber dass es seit Monaten immer wieder Streiks gibt, versteht er nicht.

"Es ist sehr frustrierend, dass es nach so langer Zeit immer noch keine Einigung zwischen den Streitparteien gibt. Als Fahrgast kann ich das nicht verstehen."

Denn wegen des Streiks fielen auch die wenigen Busse aus, die er am Wochenende nutzen könnte, um von Gerolstein nach Daun und zurück zu gelangen. Deshalb hat Queetz die Reisen zu seiner Mutter in letzter Zeit bleiben lassen.

Das frustiere auch seine Mutter, weil die 84-Jährige Unterstützung brauche. Zum Beispiel, wenn sie Handwerker im Haus hat. Queetz hofft jetzt auf das angekündigte Ende des Streiks am Sonntag und auf eine Einigung.

Schienenersatzverkehr über Jahre

Wäre der Streik beendet, bestünde aber immer noch das Problem mit dem Schienenersatzverkehr: Zwar gebe es hier genügend Busse und es laufe auch schneller als noch unmittelbar nach dem Hochwasser.

Aber die Haltestellen für die Ersatzbusse seien sowohl in Euskirchen, als auch in Gerolstein nur provisorisch eingerichtet. In Euskirchen stünden dann manchmal ganze Pulks von Menschen dort und warteten auf den Bus.

In Gerolstein gebe es am Bahnhof mehrere Haltestellen für die Busse und oft wisse man nicht, welcher nun wo abfährt. "Es wird noch Ewigkeiten dauern, bis von Gerolstein wieder ein Zug fährt. Die Busse werden hier also noch lange fahren. Warum stellt man dann nicht Hinweisschilder auf und bietet einen kleinen Unterstand, damit man nicht bei Eis und Schnee auf den Bus warten muss?", fragt sich Queetz.

Schlechtes Bild des öffentlichen Nahverkehrs

Kay Queetz könnte zwar Carsharing nutzen. Mit einem Auto im Feierabendverkehr aus Köln hinauszufahren dauere aber ungemein lang. Bis Gerolstein kann er mit seinem Jobticket mit öffentlichen Verkehrmitteln fahren und für den Bus nach Daun bekommt er Vergünstigungen mit seiner Bahncard. Da würde er auch gerne diese Möglichkeit nutzen.