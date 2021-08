Die Gewerkschaft Verdi hatte etwa 400 Mitarbeiter der Stadtwerke Trier zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Durch den Streik sind fast alle Busse der SWT ausgefallen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geht davon aus, dass sich fast alle 200 Busfahrer der SWT am Streik beteiligten. Auch weitere Mitarbeiter hätten die Arbeit niedergelegt. Mit Beginn der Frühschicht begannen am Dienstag die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr auch im Raum Trier. Laut Verdi gab es starke Einschränkungen den ganzen Dienstag im Busverkehr. Die Stadtwerke Trier rechneten nach eigenen Angaben mit "erheblichen Einschränkungen" bis in die Nacht.

Nur zwei Bus-Linien sollen fahren

Die Stadtwerke Trier teilen mit, dass am Dienstag nur jene Linien auf die Strecke gehen, die von Auftragsunternehmen gefahren werden. Das sind die Linien 17 und 30. Die SWT haben daher empfohlen, am Dienstag Fahrgemeinschaften zu bilden oder auf das Fahrrad umzusteigen.

Busfahrerstreik in Trier

Streiks in weiteren vier Städten

Außer in Trier waren auch Kaiserslautern, Pirmasens, Mainz und Ludwigshafen vom Busfahrer-Streik betroffen. In Rheinland-Pfalz fordert Verdi unter anderem die so genannte Durchbezahlung der Dienste, eine Schichtlängenbegrenzung sowie einen Kindersozialzuschlag von 200 Euro. Verdi hatte wegen Corona aber auf größere Kundgebungen in Rheinland-Pfalz und auch auf Treffen in Streiklokalen - wie sonst üblich - verzichtet. Mit Beginn der Frühschicht am Mittwoch laufe der Betrieb dann wieder normal, sagte ein Sprecher von Verdi.