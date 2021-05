In der Region Trier können am Donnerstag und Freitag mehrere Buslinien ausfallen. Verdi hat landesweit Busfahrer privater Busunternehmen im ÖPNV zum Warnstreik aufgerufen.

Im Tarifkonflikt des privaten Busgewerbes in Rheinland-Pfalz hat am frühen Donnerstagmorgen ein zweitägiger Warnstreik der Gewerkschaft Verdi begonnen. In der Region Trier betrifft der Aufruf zum Warnstreik die Unternehmen Moselbahn und Tempus Mobil in der Südeifel. Beide Busunternehmen bedienen für den Verkehrsverbund Region Trier Linien entlang der Mosel zwischen Traben-Trarbach und Trier, in der Westeifel sowie 15 Buslinien in der Südeifel und Richtung Luxemburg. Von dem Warnstreik sind laut Verdi auch Schulbusse betroffen, man habe aber schon am Montag die Landeselternvertretung informiert. Verdi fordert für die Busfahrer in privaten Busunternehmen mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Die Stadtwerke Trier teilten mit, dass sie nicht betroffen seien und ihre Busse nach Plan fahren würden.

VRT Verkehrsverbund Region Trier

Busfahrer beklagen Arbeitsbedingungen

Ein Busfahrer aus der Südeifel sagte, dass sie teilweise 14 Stunden lange Schichten fahren würden, auch sehr kurz getaktet zwischen Bitburg und Trier. Bezahlt würden sie nur, wenn der Bus fährt. Standzeiten würden nicht als Arbeitszeit gerechnet. Oft stünden die Busfahrer aber zwangsläufig irgendwo abgelegen auf dem platten Land herum und hätten von dieser "Pause" gar nichts, nicht mal eine Toilette gebe es. Die meisten Busfahrer bei privaten Unternehmen seien schon älter, sagte er, meist über 55. Nachwuchs gebe es wegen der schlechten Arbeitsbedingungen kaum. Der Busfahrer spricht außerdem von einem deutlichen Mehrverdienst der Fahrer und Fahrerinnen in Luxemburg. Dabei seien zwei luxemburgische Busunternehmen (Bollig und Emile Weber) an Tempus Mobil mit Sitz in Irrel beteiligt.

Arbeitgeber weisen Forderungen zurück

Der Geschäftsführer der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV), Heiko Nagel, sagte, die Forderungen von Verdi mit Lohnsteigerungen im deutlich zweistelligen Bereich kämen zu Unzeiten. Auf den vom Land versprochenen Ausgleich für die Erhöhungen des Tarifabschlusses vom vergangenen Sommer über einen eigenen "Rheinland-Pfalz-Index" warteten die Unternehmen noch immer. Solange die Unternehmen nicht verbindlich wüssten, wie es mit dem Index weiter gehe, könne nicht verhandelt werden, sagte Nagel. Der Geschäftsführer des Dachverbandes Mobilität und Logistik (MOLO), Guido Borning, erklärte, das Problem für die Busunternehmen bestehe darin, dass sie ihre Preise nicht kurzfristig erhöhen könnten, um Mehrausgaben durch Tariferhöhungen abzufangen. Die Verträge würden mit der öffentlichen Hand geschlossen und hätten eine Laufzeit von mehreren Jahren.

Weitere Warnstreiks für Busfahrer angekündigt

Falls die Arbeitgeberseite nach dem Warnstreik immer noch keinen Termin für Tarifgespräche vereinbart, soll es kommende Woche weitere Warnstreiks geben. Falls bis zum 21. Mai kein kompromissfähiges Ergebnis erzielt wird, soll es ab dann laut Verdi Dauerstreiks geben.