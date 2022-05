Erneut Busstreiks im privaten Busgewerbe

Seit Mittwochabend streiken die Busfahrerinnen und Busfahrer des privaten Busgewerbes in der Region Trier. Die Gewerkschaft ver.di hatte dazu aufgerufen, nachdem der Verhandlungstermin für einen Manteltarifvertrag mit dem Arbeitgeber-Verband VAV ergebnislos verlief. In der Region Trier sind unter anderem Buslinien von DB Regio Bus, der Moselbahn und von Tempus Mobil betroffen. Wie der Verkehrsverbund Region Trier auf seiner Internetseite informiert, fallen Linien aus entlang der Mosel zwischen Trier und Reil, in der Südeifel zwischen Bitburg, Irrel und Trier und rund um die Vulkaneifel zwischen Daun, Wittlich und Bernkastel-Kues. Einzelne Linien der Moselbahn führen dennoch. Tempus Mobil teilt mit, dass auch der Schülerverkehr beeinträchtigt wird. Man arbeite an einem Notfallplan. Das Ende des Streiks ist noch nicht absehbar, sagte ver.dis Verhandlungsführer gestern.