In der Region Trier fahren ein Großteil der Busse und Bahnen weiter nach dem Schulfahrplan. Nach Angaben des Verkehrsverbunds der Region Trier werden auch weiterhin reine Schulfahrten angeboten, um Kinder, in die Notbetreuung in Schulen oder Kindergärten zu bringen.

Diese Verbindungen stünden Fahrgästen auch für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Arzt zur Verfügung. Bei den Stadtwerken gelte

nach wie vor der dicht getaktete Ferienfahrplan. Dieser stelle sicher, dass alle umliegenden Stadtteile regelmäßig mehrmals pro Stunde angefahren würden. Der VRT weist aber darauf hin, dass sobald die neuen Bund-Länder-Beschlüsse in Kraft treten, Fahrgäste in Bus -und Bahnen medizinische Mund-Nasen-Schutzmasken tragen müssten.