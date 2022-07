Busse fallen an der Mosel und in der Vulkaneifel aus

Wegen eines Busfahrerstreiks fallen voraussichtlich bis Freitag mehrere Buslinien in der Region Trier aus. Nach Angaben des Verkehrsverbundes in der Region Trier stehen vor allem in der Vulkaneifel und entlang der Mosel viele Busse still. Betroffen von den Streiks seien die Firmen Moselbahn und DB Regio Bus Rhein-Mosel. Und somit vor allem Verbindungen rund um Schweich, Bernkastel-Kues, Manderscheid, Kelberg und Daun. In der Stadt Trier, in der Südeifel und an der Saar fahren die Busse hingegen wie gewohnt. Aufgerufen zum Streik hat die Gewerkschaft Ver.di. Nach deren Angaben hat die Arbeitgeberseite einen Manteltarifvertrag nicht unterschrieben, über den seit drei Jahren verhandelt wird. Ob der Streik nach Freitag weitergeht, ist unklar.