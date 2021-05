per Mail teilen

Auch in der Region Trier gibt es am Montag wieder Warnstreiks bei privaten Busunternehmen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Busfahrer aufgerufen, bis zum Schichtende die Arbeit nieder zu legen. Betroffen sind einer Mitteilung zufolge Busse der DB Regio Bus Rhein-Mosel – unter anderem in Mehren, Bernkastel-Andel und Gerolstein. Außerdem sollen

Linien der Moselbahn und der Firma Zickenheiner im Hunsrück betroffen sein. Hintergrund ist der Tarifkonflikt mit den Arbeitgebern. Verdi wirft ihnen vor, die Verhandlungen zu blockieren.