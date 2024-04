per Mail teilen

Bei einem Busunfall in der Nähe von Freudenburg (Kreis Trier-Saarburg) sind am Mittwochmorgen vier Menschen leicht verletzt worden - darunter drei Kinder und die Busfahrerin.

Wie die Polizei mitteilte, war der Bus im Schülerverkehr unterwegs, als er um kurz vor acht Uhr von der Landstraße abkam. Kurz vor Freudenburg sei der Bus in eine Böschung gefahren. Warum, ist noch unklar. Der Bus blieb laut Polizei in einer Schräglage stehen.

20 Kinder und Jugendliche im Bus

In dem Bus saßen laut Polizei etwa 20 Jugendliche und Kinder. Für die Kinder und Jugendlichen ist eine Anlaufstelle im Feuerwehrgerätehaus eingerichtet worden. Diese soll bis 13 Uhr betrieben werden, so die Polizei. Die Straße ist an der Unfallstelle voraussichtlich noch bis 12 Uhr gesperrt, weil der Bus geborgen werden muss.

Rettungskräfte sind derzeit noch vor Ort im Einsatz.