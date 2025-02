Bundestagswahl: Jetzt reden die Wähler aus der Region Trier

Politiker auf einem Podium, Wählende als Zuhörer drum herum? Nicht in Trier. Wir drehen das Ganze mal um, denn wir wollen wissen: Was ist Ihnen für die Wahl wichtig?

Wie teuer wird mein Leben eigentlich noch? Wie geht es mit meinem Unternehmen 2025 angesichts der wirtschaftlichen Lage weiter? Wie entwickelt sich die Migration? Wie "rechts" wird Deutschland? Das sind Fragen, die die Menschen vor der Bundestagswahl 2025 beschäftigen.

Diese und weitere Fragen, die die Menschen in der ganzen Region Trier vor der Bundestagswahl 2025 beschäftigen, werden am Freitag in der TUFA Trier sicherlich zur Sprache kommen. Dorthin laden der SWR, der Trierische Volksfreund und der Offene Kanal Trier zu einer besonderen Diskussion vor der Wahl ein.

Wählende statt Politikern auf dem Podium

Auf dem Podium sitzen dann nicht etwa Politikerinnen und Politiker. Sondern vor allem Menschen, die genau diese Fragen betreffen, werden diskutieren: Junge Wähler aus der Region werden durch Anna Düpre aus Hermeskeil vertreten. Sie hat 2022 den zweiten Platz beim Wettbewerb „Jugend debattiert“ errungen und außerdem durch die nahe Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete viel mit dem Thema Migration zu tun.

Aus dem Bereich Erziehung und Bildung ist die Erzieherin und Influencerin Tamara Pütz aus Kenn mit dabei. Die Perspektive der Wirtschaft wird die bekannte Unternehmerin Karin Kaltenkirchen einbringen. Ebenfalls mit diskutieren wird Biowinzer Jan Matthias Klein, der in seinen Weinbergen in Kröv den Klimawandel zu spüren bekommt.

Die Politikerinnen und Politiker hingegen sitzen im Publikum. Das Podium kann sich mit seinen Fragen direkt an sie wenden. Fest zugesagt haben schon die direkt gewählten Bundestagsabgeordneten Verena Hubertz (SPD) und Patrick Schnieder (CDU). Auch alle anderen Parteien mit Chancen auf Einzug in den Bundestag oder viele Stimmen in der Region sind natürlich eingeladen, dabei zu sein.

Seien Sie live dabei

Auch Sie haben noch die Chance auf einen Platz im Publikum: Einige der 180 Plätze, die am Abend des 14. Februar in der TUFA Trier zur Verfügung stehen, sind noch zu haben. Anmeldungen werden per E-Mail entgegengenommen. Es lohnt sich aber auch, spontan vorbeizukommen: Gibt es weniger als 180 Voranmeldungen, werden die restlichen Plätze am Abend an andere Interessierte vergeben.

Und wer keinen Platz mehr bekommt oder die Podiumsdiskussion von zu Hause aus verfolgen will: Die Veranstaltung wird vom SWR, Trierischen Volksfreund und Offenen Kanal live gestreamt.