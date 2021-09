Wahlkreis Trier: Verena Hubertz von der SPD gewinnt

Im Bundestagswahlkreis Trier sind alle Stimmen ausgezählt. SPD-Kandidatin Verena Hubertz hat das Direktmandat gewonnen.

Nach Auszählung aller 302 Wahlbezirke liegt die SPD mit Direktkandidatin Verena Hubertz bei 33 Prozent der Erststimmen. Andreas Steier von der CDU erhielt 27,7 Prozent der Stimmen, mehr als zehn Prozentpunkte weniger als bei der letzten Bundestagswahl.

SPD-Kanditatin Verena Hubertz gewinnt im ersten Anlauf

Verena Hubertz kommt aus Konz. Die 33-Jährige gründete 2013 mit einer Studienkollegin das Startup "Kitchen-Stories". Eine App, die auch unerfahrene Menschen für das Kochen begeistern sollte. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben inzwischen 20 Millionen Nutzer und mehr als 50 Mitarbeiter.

"Ich habe mir natürlich erhofft, dass wir das Direktmandat gewinnen, aber dass es jetzt so deutlich ist und mir so viele Wählerinnen und Wähler ihr Vertrauen schenken, damit habe ich nicht gerechnet", sagte Hubertz dem SWR. "Wir sind in so vielen Themen in Deutschland einfach hinterher, es gibt einfach so viel zu tun und ich freue mich, mit einem anderen Ansatz, mit meinem Start-Up-Spirit mit anpacken zu können."

Andreas Steier kann Direktmandat nicht verteidigen

Andreas Steier aus Pellingen (Landkreis Trier-Saarburg) gewann bei der Bundestagswahl 2017 gegen die damalige Bundesfamilienministerin Katarina Barley von der SPD. Der studierte Maschinenbauer war in der zurückliegenden Legislaturperiode Mitglied im Bundestagsausschuss für Bildung, Forschung und Wissenschaft. Künstliche Intelligenz und Digitalisierung sind die Schwerpunkte seiner politischen Arbeit.

Andreas Steier steht auf Listenplatz 11 der CDU-Landesliste. Ob er über die Landesliste ins Parlament einzieht, ist noch unklar.

Katrin Werner und Corinna Rüffer wollen wieder in den Bundestag

Die Linke hat erneut Katrin Werner als Direktkandidatin aufgestellt. Die gebürtige Berlinerin sitzt seit 2009 für den Wahlkreis Trier im Bundestag. Werner ist eine der beiden rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten der Linken und steht auf Listenplatz 2.

Für die Grünen will Corinna Rüffer erneut in den Bundestag einziehen. Sie steht auf Listenplatz 3 ihrer Partei. Damit hat sie gute Chancen, wieder über die Landesliste ins Parlament zu kommen. Rüffer war in der vergangenen Legislaturperiode Sprecherin für Behindertenpolitik der Grünen-Bundestagsfraktion.