Gesetzlich Krankenversicherte können von ihren Krankenkassen keinen Berechtigungsnachweis in Papierform verlangen. Das hat das Bundessozialgericht in Kassel am Mittwoch entschieden und damit unter anderem die Klage einer Frau aus Trier abgewiesen. Die Klägerin forderte, dass sie statt der elektronischen Chipkarte von ihrer Krankenkasse einen Nachweis aus Papier erhält, den sie beim Arzt vorlegen kann. Um Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung in Anspruch nehmen zu können, müssen Versicherte normalerweise ihre Berechtigung mit der elektronischen Gesundheitskarte nachweisen. Die Klägerin sah bei der Gesundheitskarte unter anderem Sicherheitsmängel. Dem folgte das Gericht nicht: Die Karte stehe im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung und verletze die Klägerin nicht in ihren Grundrechten.