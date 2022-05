Die Bundespolizei hat nach Fällen von sexueller Nötigung zwei Tatverdächtige im Umfeld des Trierer Hauptbahnhofs gefasst. Ein 22-Jähriger soll am Samstag am Eingang des Bahnhofs zwei Frauen an Gesäß und Oberkörper gefasst haben. Mehrere Tage zuvor soll ein 71-jähriger zwei 16-jährige Mädchen in einem Zug unsittlich berührt haben. Die Polizei fand beide in einem Einkaufszentrum unweit des Bahnhofs.