per Mail teilen

Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Angeklagten gegen das Urteil wegen versuchten Mordes in Taben-Rodt als unbegründet zurückgewiesen. Das hat das Landgericht Trier heute mitgeteilt. Der Mann war im Februar zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er mit seinem Auto im November 2018 in Taben-Rodt gezielt seine Exfreundin angefahren hatte, um sie zu töten. Die Frau ist seitdem 50 Prozent schwerbehindert .