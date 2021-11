Bürger machen in Enkirch Wald für die Zukunft fit

per Mail teilen

Wälder sind Klimaschutzer und müssen gleichzeitig vor dem Klimawandel geschützt werden. In Enkirch an der Mosel pflanzen Bürgerinnen und Bürger rund 130 klimafeste Laubbäume.

Wie wichtig Wälder sind, wissen wir spätestens seit der Klimakonferenz in Glasgow. Denn dort haben sich mehr als 100 Staaten dazu verpflichtet die Entwaldung bis 2030 zu stoppen. In Enkirch an der Mosel haben Engagierte einen Bürgerwald angelegt. Nach Angaben des Initiators, der Enkircher Waldfreunde, übernehmen die Engagierten auch die Patenschaft für die Bäume.