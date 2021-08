per Mail teilen

Im Zuge der Bewerbung um die Landesgartenschau 2026 lädt die Stadt Bitburg am Sonntag Interessierte auf das geplante Ausstellungsgelände der ehemaligen US-Housing ein. Zwischen 9 und 17 Uhr gibt es einen sogenannten Bürgerspaziergang über das ehemalige Wohnareal der amerikanischen Streitkräfte. Bürgerinnen und Bürger sollen dabei auch ihre Ideen und Anregungen einbringen können. Der Spaziergang führt demnach über eine Strecke von zwei Kilometern und dauert maximal zwei Stunden. Etwa 20 Personen sind pro Führung erlaubt. Es wird um vorherige Anmeldung Online oder per Telefon gebeten. Für die Bewerbung um die Landesgartenschau 2026 hat ein Planungsbüro bereits ein erstes Konzept erstellt. So könnten ein sogenannter „Klimaboulevard“ auf der Ringstraße und ein Seepark entstehen. Bis zur Abgabe der Bewerbung Mitte Oktober sollen die Bürgerinnen und Bürger weiterhin daran beteiligt werden.