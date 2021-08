Ein Jahr nach dem Absturz eines F16 Kampfjets bei Zemmer fordert die Gemeinde weitere Bodenproben. Mit dem Runden Tisch im November sei man auf einem guten Weg. "Wir versprechen uns viel davon", so Bürgermeister Edgar Schmitt (SPD).

An diesem Donnerstag jährt sich der Tag, an dem die Maschine vom Typ F16 nach dem Start vom US-Flughafen Spangdahlem in der Eifel abstürzte. Der Pilot hatte sich bei dem Übungsflug mit dem Schleudersitz aus dem Flugzeug gerettet. Er kam mit leichten Verletzungen davon. Ursache des Absturzes war nach Angaben der US-Luftwaffe ein technischer Defekt. Kurz nach dem Start hatte es an Bord der Maschine einen teilweisen Stromausfall gegeben.