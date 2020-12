Wittlichs Bürgermeister Joachim Rodenkirch will mit der MAN Geschäftsführung über die aktuellen Schließungspläne reden. Am Freitag war bekannt geworden, dass weltweit 9.500 Stellen abgebaut werden sollen. Auch der Standort in Wittlich mit fast 100 Mitarbeitern sei in Gefahr.

Bürgermeister Rodenkirch sagte dem SWR: Er werde in dem Schreiben an die Geschäftsführung sein Befremden über die Art der Kommunikation zum Ausdruck bringen und um ein Gespräch bitten.