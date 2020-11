Der Bürgermeister von Spangdahlem, Alois Gerten, hofft, dass die US-Airbase Spangdahlem erhalten bleibt. Dabei spielt für ihn keine Rolle, wer die Wahl in den USA gewinnt.

Spangdahlem sei ein strategisch wichtiger Standort für die Amerikaner, so Gerten. Daher sei er optimistisch, dass Spangdahlem auch in Zukunft eine Daseinsberechtigung haben werde.

"Wir haben mit den Amerikanern hier über viele Jahrzehnte ein gutes Miteinander und das wollen wir auch in der Zukunft weiter fortführen." Alois Gerten, Bürgermeister Spangdahlem

Die Pläne von US-Präsident Trump, die in Spangdahlem stationierte F16-Kampfjetstaffel zu verlegen, sei in der Region mit Verunsicherung aufgenommen worden, so Gerten. Eine realistische Verlegung der Einheit sei seiner Meinung nach aber erst in mehreren Jahren möglich. "Es werden noch Jahre ins Land gehen, bis die F16-Staffel abgezogen wird", so Gerten im SWR. Erst müsse in einem anderen Land eine entsprechende Infrastruktur aufgebaut werden.

Im Juli war bekannt geworden, dass die F16-Flugstaffel vom Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem abgezogen und nach Italien verlegt werden soll. Wann der Umzug stattfinden wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Ebenso unklar ist, wie viele Soldaten von dem Abzug betroffen sein werden.