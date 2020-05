In Echternach in Luxemburg haben am Mittag mehrere Bürgermeister gegen deutsche Grenzkontrollen protestiert. Sie fordern, die einseitigen Grenzkontrollen zu beenden.

Im luxemburgischen Echternach - unweit der deutschen Grenze - haben sich der Bürgermeister von Echternach, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Südeifel und der Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm getroffen. Ihre gemeinsame Forderung an den deutschen Innenminister Horst Seehofer: Die einseitigen Grenzkontrollen sofort zu beenden. In Redebeiträgen sagten die Bürgermeister, man werde für das geeinte Europa kämpfen, das man in dieser Region seit Jahrzehnten lebe.

Bürgermeister sehen keinen Grund mehr für Kontrollen

Mit ihrer Aktion wollen die Bürgermeister aus Echternach, der Verbandsgemeinde Südeifel und der Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm ein Zeichen setzen. Für einseitige Kontrollen gebe es keinen Grund mehr. Die Hygiene-Auflagen seien in Luxemburg teils strenger als in Deutschland. Außerdem gebe es keine besonders hohen Infektionsraten dort. Innenminister Horst Seehofer hatte die Kontrollen jüngst bis zum 15. Mai verlängert.

Dauer 0:22 min Protestaktion gegen Grenzkontrollen in Echternach Bürgermeister Echternach

Große Protestaktion abgesagt

Die Protestaktion am Freitag war größer geplant, wurde aber in dieser Form dann abgesagt. Die luxemburgische Polizei hatte darauf aufmerksam gemacht, dass die Versammlung gegen die aktuellen Corona-Vorschriften verstoße, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Kurz zuvor hatte eine Sprecherin der Stadt gesagt, mit der Aktion wolle man "bekunden, wie schwierig die Situation zurzeit für uns ist: Nicht nur für alle Grenzgänger, sondern auch für die grenzüberschreitende Freundschaft". Daher konnte die Protestaktion am Freitagmittag nur als kleines Treffen stattfinden.