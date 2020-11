Manfred Rodens (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Speicher, hofft, dass die US-Wahl einen Einfluss darauf hat, ob Truppenteile aus Spangdahlem abgezogen werden.

Rodens geht davon aus, dass ein US-Präsident Joe Biden den geplanten Truppenabzug aus Spangdahlem auf jeden Fall hinauszögern werde. Die Airbase Spangdahlem liegt zu einem großen Teil auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Speicher.

"Wir müssen wieder ein anderes Verhältnis zu den Amerikanern bekommen." Manfred Rodens (CDU), Bürgermeister VG Speicher

Rodens hofft auch auf eine Verbesserung der deutsch-amerikanischen Beziehungen. "Das Verhältnis, das wir mit den Amerikanern in den vergangenen Jahrzehnten hatten, muss wieder zurückkommen. Jetzt noch einmal vier Jahre Trump wäre nicht so einfach für uns in Deutschland, das ist überhaupt keine Frage", so Rodens. Die Tischtücher, die zerschnitten worden seien, müssten dann noch einmal zusammengefügt werden. "Das wird sicher mit einem Präsidenten Trump und mit seiner Administration doch etwas schwierig werden."

Im Juli war bekannt geworden, dass die F16-Flugstaffel vom Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem abgezogen und nach Italien verlegt werden soll. Wann der Umzug stattfinden wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Ebenso unklar ist, wie viele Soldaten von dem Abzug betroffen sein werden.