Die Bürgerinitiative zur Reaktivierung der Realschule in Baumholder übergibt heute der Kreisverwaltung Birkenfeld eine Unterschriftenliste . Mehr als 1.100 Bürgerinnen und Bürger haben die Liste unterschrieben. In Birkenfeld wird derzeit ein Anbau an der dortigen Realschule geplant, der 5,4 Millionen Euro kosten soll. Nach Schätzungen der Bürgerinitiative wäre die Wiedereröffnung der Realschule in Baumholder deutlich günstiger. Während sie wegen Schülermangels geschlossen wurde, gibt es in der Realschule plus im benachbarten Birkenfeld zu viele Schüler. Ein Sprecher der Bürgerinitiative sagte, durch die Wiederinbetriebnahme der Realschule könne Baumholder wieder attraktiver werden.