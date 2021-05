per Mail teilen

In der Stadt Trier ist ein Bürgerbegehren gestartet, das sich gegen die Einrichtung eines fünften Dezernats in der Stadtverwaltung Trier richtet. Nach Angaben der Initiatoren ein weiteres Dezernat Kosten in Millionenhöhe für den Steuerzahler mit sich.

Der Stadtrat hatte Ende April zugestimmt, ein zusätzliches Dezernat einzurichten, das sich entweder um das Thema Umwelt oder Digitalisierung kümmert. Nach Auffassung der Initiatoren des Bürgerbegehrens sei das aber nicht notwendig, diese Aufgaben könnten auch die übrigen Dezernate übernehmen. Die Stadt sei bereits jetzt hoch verschuldet und die Corona- Pandemie werde die Finanzlage Triers weiter verschärfen – jetzt Geld für ein zusätzliches Dezernat auszugeben, sei unverantwortlich. Die Initiatoren brauchen etwa 4.300 Unterschriften, um einen Bürgerentscheid zu der Frage, ob ein zusätzliches Dezernat nötig ist, auf den Weg zu bringen.