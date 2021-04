Bürgerinitiative in der Vulkaneifel übergibt Unterschriften gegen Entsorger A.R.T.

Kritik an zu hohen Abfallgebühren

Die Initiative "Mehr Bürgerwille" hat am Dienstag in Daun Unterschriften eines Bürgerbegehrens an Landrätin Julia Gieseking übergeben. Das erklärte Ziel der Initiative ist es, dass der Vulkaneifelkreis aus dem Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) austritt.