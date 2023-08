Eine Firma will den Steinbruch in Palzem erweitern. Die Anwohner befürchten Lärm und Schäden an ihren Häusern. Sie wehren sich auf deutscher und luxemburgischer Seite der Mosel.

Sendung am Sa. , 5.8.2023 6:00 Uhr, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz