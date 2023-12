Bürger fordern mehr Beleuchtung im Palastgarten

per Mail teilen

Viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich eine bessere Beleuchtung im Trierer Palastgarten. Das ist das Ergebnis einer Ortsbegehung, zu der der Kriminalpräventive Rat der Stadt Trier gestern Abend eingeladen hatte. Polizeipräsident Friedel Durben betonte, dass der Palastgarten seit Beginn der Corona-Pandemie ein sicherer Ort sei. Davor habe es dort aber immer wieder Drogenhandel, Prügeleien und Diebstahl gegeben. Einige Bürger sagten, dass sie sich auch deshalb im Dunkeln nicht durch den Park trauen würden. Sie fordern eine bessere Beleuchtung für das Gelände. Gleichzeitig sei eine stärkere Polizeipräsenz am Abend wichtig. 40 Personen hatten an der Ortsbegehung teilgenommen. Wer nicht dabei sein konnte, kann an einer Online-Umfrage teilnehmen.