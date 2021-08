per Mail teilen

Bei der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind mehr als 200 Wünsche von Bürgern für das Housing-Gelände und die Landesgartenschau 2026 in Bitburg eingegangen. Nach Angaben der Kreisverwaltung ging es dabei unter anderem um neue Wohnungen, Parks und Grünanlagen, einen Wasserspielplatz und Hochbeete. Rund 60 Vorschläge kamen im Rahmen einer Online-Befragung, mehr als 140 wurden per Postkarte geschickt. Alle Ideen seien an das für die Bewerbung zuständige Büro geschickt worden. Die Bewerbung für die Landesgartenschau muss bis zum 15. Oktober vorliegen.