Die Polizeischule Rheinland-Pfalz kann ihr 25jähriges Jubiläum am Standort Flughafen Hahn wegen der Coronapandemie nur im Internet feiern. Die Leitung der Polizeischule teilte mit, Besucher könne man je nach Lage wieder im Herbst zur Vereidigung der beiden jüngsten Jahrgänge einladen. 1600 Studierende gibt es aktuell an der Polizeischule. Im Mai und Oktober beginnen 580 zukünftige Polizisten ihr Studium. Seit 1996 wurde das ehemalige amerikanische Militärgelände am Flughafen Hahn zu einem modernen Hochschulcampus umgebaut.