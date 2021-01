Der in Prüm geborene Schriftsteller Norbert Scheuer wird am Samstag in Bonn für seinen Roman "Winterbienen" mit dem Evangelischen Buchpreis 2020 ausgezeichnet. Scheuer sei ein literarisches Meisterstück gelungen, das durch die Vielschichtigkeit seiner Themen beeindrucke, teilte die Jury in ihrer Begründung mit. Der Roman handelt von einem Bienenzüchter in der Eifel im Kriegsjahr 1944. Der Evangelische Buchpreis sollte eigentlich bereits im Mai verliehen werden, die Veranstaltung wurde wegen der Corona-Pandemie verschoben. Die Preisverleihung wird live im Internet übertragen.