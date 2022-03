Ab Samstag Besucherstopp im Brüderkrankenhaus wegen Corona

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier verhängt wegen der Corona-Pandemie ab Samstag einen Besucherstopp. Wie ein Klinikvertreter mitteilte, sind die Corona-Infektionszahlen von Personal und Patienten in den Krankenhäusern der Region hoch und steigen weiter.



Der Besucherstopp sei nötig, um die Patientenversorgung und die Notfallversorgung aufrechterhalten zu können. Damit schließe sich die Klinik anderen größeren Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz wie in Koblenz an. In der Region Trier gilt darüber hinaus auch im Krankenhaus in Daun ein Besucherstopp; in den meisten anderen Kliniken der Region gibt es eingeschränkte Besuchszeiten.