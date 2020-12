Das Demenzzentrum Trier und der Verein Kinderlachen-Eifel aus Bitburg werden am Samstag mit dem "Brückenpreis" geehrt. Die Preisträger erhalten am Nachmittag die Auszeichnung von Ministerpräsidentin Dreyer. Das Demenzzentrum Trier mache auf das Thema Demenz aufmerksam und wirke der Isolation von demenzkranken Menschen entgegen, so die Staatskanzlei. Der Verein Kinderlachen-Eifel aus Bitburg sorge dafür, dass die Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Behinderung eine Bereicherung für alle sein können. Der "Brückenpreis" wird in diesem Jahr zum 13. Mal verliehen. Die Preisträger werden jeweils mit 1.000 Euro belohnt.