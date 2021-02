In zwei Kindertagesstätten im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist die britische Variante des Corona-Virus festgestellt worden. Das hat die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm mitgeteilt. Betroffen seien in der Kita in Bitburg Liebfrauen zehn Kinder und sieben Erzieherinnen. In der Kita in Dudeldorf drei Erzieherinnen. Wo sich die Menschen angesteckt haben, ist laut Kreisverwaltung nicht bekannt.