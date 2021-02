Knapp einen Monat vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz öffnet heute das Briefwahlzentrum der Stadt Trier in der Europahalle.

Wahlberechtigte können dort die Unterlagen für die Briefwahl zur Landtagswahl am 14.März abholen und auch direkt vor Ort wählen, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Briefwahlbüro ist bis einschließlich 12. März geöffnet. Auch in anderen Städten und Gemeinden der Region Trier können die Bürger die Unterlagen zur Briefwahl in der Verwaltung abholen und wählen, sobald sie ihre Wahlbenachrichtigung haben. Briefwahlunterlagen kann man auch online auf den Internetseiten der Kommunen bestellen und sich zuschicken lassen.