Für die Landtagswahl am 14. März haben in der Region Trier mehr Menschen Briefwahl beantragt als je zuvor. In vielen Städten und Verbandsgemeinden liegt der Briefwahlanteil zum jetzigen Stand bereits bei mehr als 40 Prozent der Wahlberechtigten. Es sei ein klarer Trend zur Briefwahl erkennbar, sagt die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, eine Rekordzahl, so die Verbandsgemeinde Zell. In der Verbandsgemeinde Ruwer liegt die Zahl der Briefwähler bereits jetzt bei 46 Prozent, teilte die Verwaltung mit. Da keine Wahlbeteiligung von 100 Prozent zu erwarten sei, gehen die meisten Städte und Verbandsgemeinden davon aus, dass mehr als die Hälfte der Wähler am Ende per Briefwahl wählen. Auch die Stadt Trier hatte sich auf mehr als 50 Prozent Briefwähler eingestellt. In der Stadt Trier sind zum jetzigen Stand mehr als 27.000 Briefwähler registriert - das sind fast doppelt so viele wie bei der letzten Landtagswahl.